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Отец премьера Британии запросил гражданство Франции

Автор: РБК-Украина

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытается получить французское гражданство. Стэнли Джонсон пошел на это после того, как его сын подписал соглашение с Европейским союзом по Brexit.

Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон старший уже находится в процессе подачи заявления на получение гражданства в стране, в которой родилась его мать. Так он хочет сохранить свои связи с ЕС.

"Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - заявил он.

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Отметим, Стэнли Джонсон - бывший член Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии.

Джонсон-старший голосовал за то, чтобы остаться в ЕС на британском референдуме 2016 года.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

Кроме того, вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подписали торговое соглашение, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют в марте 2021 года.

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