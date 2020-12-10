Отец братьев Суркисов перешагнул столетний рубеж

Фото: Михаил Суркис (fcdynamo.kiev.ua)

Отец президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса, Михаил Суркис отмечает 101-й день рождения.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Известно, что Михаил (при рождении Рахмиль, - ред.) Суркис военный врач, имеющий за плечами 60-летний стаж работы в различных медицинских учреждениях. В 1941-м пошел на войну. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, более 25-ти медалей.

После окончания войны оставался служить в оккупированной Германии, ожидая прибытия смены. В Киев семья Суркисов переехала в 1957 году, где он продолжил службу в Военной авиационной комендатуры до 15 марта 1963 года. После демобилизации начал работать врачом-невропатологом в гражданских медицинских учреждениях. С тех пор город Киев стал для них родным городом.

В 2002 году Суркис-старший отметил 60-летие трудовой деятельности и вышел на пенсию.

Отец братьев Суркисов болеет за киевское "Динамо" с 1957 года. По его словам, с тех пор он не пропустил ни одного матча.

Напомним. 8 декабря "Динамо" победило "Ференцварош" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.

Таким образом, "Динамо" набрало четыре очка и занял третье место в группе, которое позволяет продолжить выступление в Лиге Европы весной следующего года.