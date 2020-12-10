Батько братів Суркісів переступив столітній рубіж

Фото: Михайло Суркіс (fcdynamo.kiev.ua)

Батько президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса, Михайло Суркіс відзначає 101-й день народження.

Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

Відомо, що Михайло (при народженні Рахміль, - ред.) Суркіс військовий лікар, який має за плечима 60-річний стаж роботи в різних медичних установах. У 1941-у пішов на війну. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

Після закінчення війни залишався служити в окупованій Німеччині, очікуючи прибуття зміни. У Київ сім'я Суркісів переїхала в 1957 році, де він продовжив службу у Військовій авіаційній комендатурі до 15 березня 1963 року. Після демобілізації почав працювати лікарем-невропатологом в цивільних медичних закладах. З того часу Київ став для них рідним містом.

У 2002 році Суркіс-старший відзначив 60-річчя трудової діяльності і вийшов на пенсію.

Батько братів Суркісів уболіває за київське "Динамо" з 1957 року. За його словами, з того часу він не пропустив жодного матчу.

Нагадаємо. 8 грудня "Динамо" перемогло "Ференцварош" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на НСК Олімпійський в Києві завершилася з рахунком 1:0.

Таким чином, "Динамо" набрало чотири очки й посіло третє місце в групі, яке дозволяє продовжити виступ у Лізі Європи навесні наступного року.