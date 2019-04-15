Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Прем'єр Австралії заявив, що Ассанж не може розраховувати на особливе ставлення на батьківщині

Батько засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії запросити екстрадицію його сина з Великої Британії. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому 14 квітня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Шиптон повідомив, що вже відбулися консультації між одним із сенаторів і високопоставленим співробітником МЗС Австралії з питання можливого повернення його сина на батьківщину.

"Департамент закордонних справ і прем'єр-міністр повинні все зважити і щось зробити. Можна знайти рішення, яке задовольнить усіх", - йдеться в його зверненні.

Батько Ассанжа стурбований "зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина під час його арешту в Лондоні".

"Мені 74 роки, і я виглядаю краще за нього, а йому 47. Це такий шок", - заявив Шиптон.

Він також зазначив, що протягом багатьох місяців його син "жив як в'язень у в'язниці суворого режиму".

"Він навіть не міг піти в туалет. Там були камери, які спостерігали за кожним його рухом", - додав він.

Водночас 12 квітня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Ассанж не може розраховувати на особливе ставлення до себе з боку його рідної країни.

Нагадаємо, раніше британські парламентарі звернулися із закликом до голови МВС країни Саджида Джавіда екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Швеції, а адвокат заарештованого Дженніфер Робінсон заявила, що її підзахисний готовий співпрацювати зі шведським слідством.