ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію

Новини » Політика    15.04.2019 - 03:25
Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Прем'єр Австралії заявив, що Ассанж не може розраховувати на особливе ставлення на батьківщині

Батько засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії запросити екстрадицію його сина з Великої Британії. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому 14 квітня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Шиптон повідомив, що вже відбулися консультації між одним із сенаторів і високопоставленим співробітником МЗС Австралії з питання можливого повернення його сина на батьківщину.

"Департамент закордонних справ і прем'єр-міністр повинні все зважити і щось зробити. Можна знайти рішення, яке задовольнить усіх", - йдеться в його зверненні.

Батько Ассанжа стурбований "зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина під час його арешту в Лондоні".

"Мені 74 роки, і я виглядаю краще за нього, а йому 47. Це такий шок", - заявив Шиптон.

Він також зазначив, що протягом багатьох місяців його син "жив як в'язень у в'язниці суворого режиму".

"Він навіть не міг піти в туалет. Там були камери, які спостерігали за кожним його рухом", - додав він.

Водночас 12 квітня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Ассанж не може розраховувати на особливе ставлення до себе з боку його рідної країни.

Нагадаємо, раніше британські парламентарі звернулися із закликом до голови МВС країни Саджида Джавіда екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Швеції, а адвокат заарештованого Дженніфер Робінсон заявила, що її підзахисний готовий співпрацювати зі шведським слідством.

Швеція розглядає питання про поновлення слідства проти Ассанжа Ассанжу загрожує до п'яти років в'язниці, - Мін'юст США
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АвстралияэкстрадицияДжулиан Ассанж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся