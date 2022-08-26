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Отдыхает в Ницце во время войны. Терехов уволил харьковского чиновника

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Директора Департамента земельных отношений городского совета Харькова Сергея Колесника уволили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского мэра Игоря Терехова.

"Я принял решение. Сергей Колесник, директор Департамента земельных отношений, уволен. Уволен за поведение, которое сегодня в условиях войны несовместимо со статусом человека, который находится на государственной службе. Это урок для всех", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия начала проверку из-за фото Колесника, который вместе с семьей отдыхает в Ницце. Он также показал на фото свой автомобиль Porsche стоимостью почти 5 млн гривен.

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ХарьковИгорь Терехов