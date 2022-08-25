Чиновник Харьковского горсовета отдыхает в Ницце во время войны. Мэр начал проверку
Глава департамента земельных отношений Харьковского городского совета Сергей Колесник опубликовал фото отдыха из Ниццы во Франции. Городской голова Харькова Игорь Терехов начал проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "KHARKIV Today".
Колесник опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, указав геолокацию Ниццы. На одном фото мужчина на центральной площади города, а на другом рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого автомобиля составляет почти 4,7 миллиона гривен.
Мэр города уже отреагировал на произошедшее и поручил провести проверку и пообещал при подтверждении факта пребывания в Ницце уволить чиновника.
"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, на такую должность, которую она занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен" - заявил Терехов.
Напомним, что ранее ГБР начало проверку, как ряд политиков смог уехать из Украины в Монако во время войны.
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