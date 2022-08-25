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Чиновник Харьковского горсовета отдыхает в Ницце во время войны. Мэр начал проверку

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Четверг 25 августа 2022 19:25
Чиновник Харьковского горсовета отдыхает в Ницце во время войны. Мэр начал проверку Фото: глава департамента Харьковского горсовета отдыхает в Ницце. Мэр города уже отреагировал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава департамента земельных отношений Харьковского городского совета Сергей Колесник опубликовал фото отдыха из Ниццы во Франции. Городской голова Харькова Игорь Терехов начал проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "KHARKIV Today".

Колесник опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, указав геолокацию Ниццы. На одном фото мужчина на центральной площади города, а на другом рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого автомобиля составляет почти 4,7 миллиона гривен.

Мэр города уже отреагировал на произошедшее и поручил провести проверку и пообещал при подтверждении факта пребывания в Ницце уволить чиновника.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, на такую должность, которую она занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен" - заявил Терехов.

Напомним, что ранее ГБР начало проверку, как ряд политиков смог уехать из Украины в Монако во время войны.

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