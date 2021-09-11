UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Отделяют световые года": президент Эстонии вновь высказалась о вступлении Украины в ЕС

Автор: Инна Собора

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь раскритиковала путь Украины к вступлению в ЕС. По ее словам, впереди еще много лет работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кальюлайд на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Президент Эстонии подчеркнула, что Украина должна выполнить Копенгагенские критерии для приобретения членства в ЕС.

"Сейчас Киев на расстоянии нескольких световых лет от этого", - сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что за последние 5 лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев.

Ранее Кальюлайд заявила, что Украине для вступления в ЕС требуется 20 лет работы.

Впоследствии это заявление раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвав ее не соответствуют дружественному характеру отношений между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаЭстонияВступление в ЕС