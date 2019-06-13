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В отдельных районах Киева зашкаливает уровень загрязнения воздуха

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 18:56
В отдельных районах Киева зашкаливает уровень загрязнения воздуха
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение 12-13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций

В Киеве до вторника, 18 июня, воздержатся метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в течение 12 - 13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра, такие метеорологические условия (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) воздержатся в Киеве до 18 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в связи с масштабным пожаром на птицефабрике проводятся замеры воздуха.

Кроме того, в Донецкой области Славянская местная прокуратура начала расследование по факту загрязнения атмосферного воздуха двумя асфальтово-бетонными заводами, расположенными в курортной зоне. 

 

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