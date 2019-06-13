В окремих районах Києва зашкалює рівень забруднення повітря

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично допустимих концентрацій

У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, протягом 12 - 13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично допустимих концентрацій

"протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження ЦГО їм. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренко, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївська площ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за прогнозом Гідрометцентру, такі метеорологічні умови (жаркий характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві у зв'язку з масштабною пожежею на птахофабриці проводяться заміри повітря.

Крім того, в Донецькій області Слов'янська місцева прокуратура почала розслідування за фактом забруднення атмосферного повітря двома асфальтно-бетонними заводами, розташованими в курортній зоні.