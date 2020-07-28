Отдельное аграрное министерство создадут не раньше сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. Однако, само решение о создании уже принято.

Об этом он заявил на брифинге в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

По его словам, пока каникулы в Верховной раде не завершатся, разделять министерство не будут.

"Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Это будет решение, которое должно быть привязано к кандидатуре и к решению Верховной рады", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что сейчас вопрос в во времени, людях и качестве.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.

Кроме того, бывший глава Минэкономики, допускал отделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести мораторий на повышение налогов и сборов в следующем году.