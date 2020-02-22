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Милованов допускает разделение Министерства развития экономики

Новости » Политика     22.02.2020 - 10:55
Милованов допускает разделение Министерства развития экономики
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Милованов заявил, что поддержит создание нового министерства аграрной политики после запуска рынка земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает отделения Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы. Об этом он сообщил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По его словам, после того как земельная реформа завершится и будет запущен рынок, он поддержит создание нового министерства аграрной политики.

"Министерство аграрной политики занималось двумя вещами - назначением руководителей на госпредприятия ... А второе - продавали за откаты государственную поддержку. Мы это остановили. То есть в том Министерстве нечего было спасать", - заявил Милованов.

Кроме того, министр добавил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на этом этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Министерство агрополитики.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что пока не планируют разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, которое сейчас объединено с Министерством по делам ветеранов.

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