Окреме аграрне міністерство створять не раніше вересня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що окреме міністерство агарної політики створять не раніше вересня. Однак, саме рішення про створення вже прийняте.

Про це він заявив на брифінгу в ході робочого візиту в Полтавську область.

За його словами, поки канікули у Верховній раді не завершаться, розділяти міністерство не будуть.

"Кандидатур немає, міністерство з'явиться. Коли? Це буде рішення, яке повинне бути прив'язане до кандидатури і до рішення Верховної ради", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що зараз питання в часі, людях і якості.

Нагадаємо, раніше голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль анонсував, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство.

Крім того, колишній голова Мінекономіки, допускав відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

Раніше повідомлялося, що уряд планує ввести мораторій на підвищення податків і зборів в наступному році.