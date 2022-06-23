Відбувся умовним терміном. Меру-колаборанту Південного ухвалили судовий вирок

Київський райсуд Харкова ухвалив вирок меру міста Південне Олександру Брюханову, якого звинувачують у співпраці з окупантами. Чиновник отримав умовний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Зазначається, що підозрюваний "беззастережно визнав свою провину у скоєнні кримінального злочину". Також він уклав договір зі звинуваченням.

Відповідно до рішення суду, Брюханову призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від нього, з випробувальним строком на 2 роки. При цьому запобіжний захід колаборанту скасували і звільнили з-під варти в залі суду.

Варто зауважити, що Брюханов ще в перші дні війни закликав населення Південного не чинити опір окупантам. За це його почали підозрювати у колаборнатстві.