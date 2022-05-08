В отдаленных районах. Россия создала 66 лагерей для депортированных украинцев, - расследование

Журналисты издания провели анализ новостей с российскими картографическими сайтами, известны в России как пункты временного размещения (ПВР). Они включают десятки санаториев и бывших детских лагерей и как минимум один центр "патриотического воспитания" и даже бывшую свалку химического оружия.

Лагеря для депортированных украинцев простираются через бескрайние российские степи и 11 часовых поясов над Уральскими горами от Белгорода на западе до отдаленного полуострова Камчатка на краю Тихого океана и Владивостока в конце Транссибирской магистрали.

Согласно расследованию, в 38 лагерях находятся 6250 человек, в том числе 621 ребенок.

Анализ Inews показывает, что в среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека. Точно журналисты узнали о существовании лагерей в таких регионах: