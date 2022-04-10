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РФ начала выдавать свои паспорта депортированным украинцам. Таких уже 12 тысяч

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 17:25
РФ начала выдавать свои паспорта депортированным украинцам. Таких уже 12 тысяч Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Facebook.

"Вслед за принудительной депортацией-принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", - написала Денисова.

По ее словам, путем запугивания наиболее уязвимых категорий - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властью агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов.

"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что насильственная паспортизация является незаконным и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и являются прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, МИД призвал международные организации поспособствовать возвращению украинцев, которых депортировала Россия.

Добавим, недавно стало известно, что российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя.

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