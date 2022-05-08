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У віддалених районах. Росія створила 66 таборів для депортованих українців, - розслідування

Фото: Росія створила 66 таборів для депортованих українців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах, як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг і Далекий Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування британського видання iNews.

Журналісти видання провели аналіз новин з російськими картографічними сайтами, відомі в Росії як пункти тимчасового розміщення (ПВР). Вони включають десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів і як мінімум один центр "патріотичного виховання" і навіть колишнє звалище хімічної зброї.

Табори для депортованих українців простягаються через безкраї Російські степи і 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі.

Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.

Аналіз Inews показує, що в середньому в кожному з таборів проживає 162 людини. Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:

  • півострів Камчатка - 10 осіб в гуртожитку Камчатського індустріального технікуму в Єлізово;
  • місто Находка, Приморський край, - 300 осіб, включаючи 86 дітей. Це був третій поїзд з українцями, який прибув за кілька днів. Місцеві ЗМІ писали, що в чотирьох сусідніх містах відкриваються 14 таборів, що вміщають до 1350 осіб;
  • Сахалін - 20 осіб;
  • біля міста Ульяновськ - патріотичний освітній центр "Авангард" (кількість українців невідома);
  • селище Леонідівка біля Пензи (там знаходиться колишнє звалище хімічної зброї) - 600 осіб;
  • Мурманська область - 20 таборів для українців, включаючи готель "Північне сяйво" в місті нікель і санаторій "Лапландія" в Мурмашах (кількість депортованих невідома);
  • Бєлгород (кількість депортованих невідома);
  • Уфа - як мінімум один табір у місцевому університетському гуртожитку (кількість депортованих невідома);
  • Ленінградська область - 530 осіб у таборі-інтернаті "Царицине озеро".

Раніше повідомлялося, що окупанти забирають у депортованих українців паспорти і видають так звані "міграційні довідки".

Раніше також стало відомо, що Росія слідом за депортацією українців почала паспортизацію.

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