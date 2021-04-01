Отчисления в бюджет от аренды "Одессавинпром" вырастут вдвое, - ФГИУ

Об этом свидетельствует информация на ProZorro.Sale.

В аукционе приняли участие две компании: нынешний арендатор ЧАО "ОдессаВинПром" и ООО "Эталон Буд".

При стартовой цене в 339 тыс. грн за месяц арендная ставка в результате выросла вдвое - до более чем 750 000 грн. Торги выиграло ООО "Эталон Буд".

Глава регионального отделения ФГИУ Александр Славский отметил, что проведенный на площадке ProZorro аукцион - максимально прозрачный и предприятию не угрожает смена вида деятельности.

По условиям договора, компания-арендатор не имеет права перепрофилировать производство и обязана придерживаться правил охраны культурного наследия.

В то же время ЧАО "Одессавинпром" может оставить имущественный комплекс за собой в случае, если в течение 3 рабочих дней со дня аукциона согласится поднять арендную плату до уровня победившей ставки, приоритетное право на такие действия закреплено законодательством Украины.

"Независимо от того, с кем государство заключит договор, оно в выигрыше: плата за аренду после аукциона поднялась более чем вдвое. Следовательно, за полгода, на которые отдается в аренду ЦИК "Одессавинпром", бюджет получит в два раза больше средств - более 4,5 млн гривен", - отметил Славский.