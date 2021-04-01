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Відрахування в бюджет від оренди "Одесавинпром" зростуть удвічі, - ФДМУ

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 17:45
Відрахування в бюджет від оренди "Одесавинпром" зростуть удвічі, - ФДМУ Фото: сайт Prozorro (prozorro.sale)
Автор: РБК-Україна

У середу, 31 березня, відбувся онлайн-аукціон щодо продовження оренди цілісного майнового комплексу підприємства "Одесавинпром".

Про це свідчить інформація на ProZorro.Sale.

В аукціоні взяли участь дві компанії: нинішній орендар ПРАТ "Одесавинпром" і ТОВ "Еталон Буд".

При стартовій ціні у 339 тис. грн за місяць орендна ставка у результаті зросла вдвічі - до більш ніж 750 000 грн. Торги виграло ТОВ "Еталон Буд".

Голова регіонального відділення ФДМУ Олександр Славський зазначив, що проведений на майданчику ProZorro аукціон - максимально прозорий і підприємству не загрожує зміна виду діяльності.

За умовами договору, компанія-орендар не має права перепрофілювати виробництво і зобов'язана дотримуватися правил охорони культурної спадщини.

Водночас ПРАТ "Одесавинпром" може залишити майновий комплекс за собою у випадку, якщо протягом 3 робочих днів з дня аукціону погодиться підняти орендну плату до рівня перемогла ставки, пріоритетне право на такі дії закріплено законодавством України.

"Незалежно від того, з ким держава укладе договір, вона у виграші: плата за оренду після аукціону піднялася більш ніж удвічі. Отже, за півроку, на які надається в оренду ЦМК "Одесавинпром", бюджет отримає у два рази більше коштів - понад 4,5 млн гривень", - зазначив Славський.

Нагадаємо, раніше Верховна рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.

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