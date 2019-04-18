В отчете Мюллера рассказали о планах РФ по Януковичу и Донбассу

Руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник предлагал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом говорится в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает пресс-служба ведомства.

В отчете говорится о том, что Манафорт впоследствии признал, что план "предусматривал "неформальный" способ для России контролировать Восток Украины" и отказался от него.

"Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года - ред.) план решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание "автономной республики" в индустриальном регионе на Востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного 2014 года украинского президента Януковича главой этой "республики", - говорится в отчете.

Напомним, сегодня Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Отметим, сегодня генпрокурор и глава Мминюста США Уильям Барр зачитал часть доклада Мюллера, в которой говорится о том, что РФ вмешалась в выборы в США в 2016 году, когда выбрали Трампа. Однако, по данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной.