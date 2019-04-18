У звіті Мюллера розповіли про плани РФ щодо Януковича та Донбасу

Керівникові кампанії Трампа Полу Манафорту російський розвідник Костянтин Килимник пропонував створення на Сході України "автономної республіки" на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. Про це йдеться у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє прес-служба відомства.

У звіті говориться про те, що Манафорт згодом визнав, що план "передбачав "неформальний" спосіб для Росії контролювати Схід України" і відмовився від нього.

"Манафорт та Килимник обговорювали (2 серпня 2016 року - ред.) план вирішення політичних проблем в Україні, який передбачав створення "автономної республіки" в індустріальному регіоні на Сході України, Донбасі, та обрання вигнаного 2014 року українського президента Януковича головою цієї "республіки", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.

Зазначимо, сьогодні генпрокурор і глава Мін'юсту США Вільям Бар зачитав частину доповіді Мюллера, в якій йдеться про те, що РФ втрутилася у вибори в США в 2016 році, коли обрали Трампа. Однак, за даними Мюллера, адміністрація президента США не співпрацювала з російською стороною.