ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Новости » Политика    18.04.2019 - 18:47
Трамп прокомментировал доклад Мюллера
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

По данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокура Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день. Об этом сообщает CNN.

Отметим, сегодня генпрокурор и глава Минюста США Уильям Барр зачитал часть доклада Мюллера, в котором говорится о том, что РФ вмешалась в выборы США в 2016 году, когда избрали Трампа. Однако, по данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной.

"У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию", - сказал Трамп.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

"Сразу же после выборов 8 ноября 2016 года официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации. Эти усилия поощрялись на самых высоких уровнях в правительстве России", - утверждается в документе.

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента Дональда Трампа по итогам завершения расследования Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

В США опубликовали доклад Мюллера Генпрокурор США заявил о вмешательстве РФ в американские выборы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь