Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

По данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокура Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день. Об этом сообщает CNN.

Отметим, сегодня генпрокурор и глава Минюста США Уильям Барр зачитал часть доклада Мюллера, в котором говорится о том, что РФ вмешалась в выборы США в 2016 году, когда избрали Трампа. Однако, по данным Мюллера, администрация президента США не сотрудничала с российской стороной.

"У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию", - сказал Трамп.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

"Сразу же после выборов 8 ноября 2016 года официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации. Эти усилия поощрялись на самых высоких уровнях в правительстве России", - утверждается в документе.

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента Дональда Трампа по итогам завершения расследования Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.