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Отчет ВСК по "вагнеровцам" и изменения в Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 08:46
Отчет ВСК по "вагнеровцам" и изменения в Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты сегодня проведут заседание. В повестке дня ряд законопроектов, в частности изменения в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Парламентарии рассмотрят:

  • проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины (6324),
  • обращение Рады к Кабмину относительно создания центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей (6135),
  • законопроект о Службе военного капелланства (4626),
  • законопроект о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (6104),
  • законопроект об антидопинговой деятельности в спорте (5099),
  • законопроект об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (6302),
  • изменения в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487),
  • законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (5600).
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