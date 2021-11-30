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Звіт ТСК по "вагнерівцям" та зміни в Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 08:46
Звіт ТСК по "вагнерівцям" та зміни в Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати сьогодні проведуть засідання. В порядку денному ряд законопроектів, зокрема зміни в Податковий кодекс.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Парламентарі розглянуть:

  • проект постанови про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України (6324),
  • звернення Ради до Кабміну щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей (6135),
  • законопроект про Службу військового капеланства (4626),
  • законопроект про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104),
  • законопроект про антидопінгову діяльність у спорті (5099),
  • законопроект щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302),
  • зміни до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487),
  • законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (5600).
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