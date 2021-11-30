Звіт ТСК по "вагнерівцям" та зміни в Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати сьогодні проведуть засідання. В порядку денному ряд законопроектів, зокрема зміни в Податковий кодекс.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Парламентарі розглянуть:
- проект постанови про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України (6324),
- звернення Ради до Кабміну щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей (6135),
- законопроект про Службу військового капеланства (4626),
- законопроект про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104),
- законопроект про антидопінгову діяльність у спорті (5099),
- законопроект щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302),
- зміни до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487),
- законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (5600).