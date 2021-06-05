Отчет разведки США об НЛО: нет доказательств, но и исключать нельзя

Появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах . Ранее с такими объектами сталкивались военные летчики в США.

Как известно, еще в

Напомним, в Пентагоне сформировали рабочую группу по расследованию сообщений об НЛО. Есть подозрения, что это беспилотники, разработанные другими, которые выполняют роль шпионов.

Ранее сообщалось, что у Байдена серьезно отнеслись к этой проблеме. Там заявили, что сообщения об НЛО будут расследовать тщательно.