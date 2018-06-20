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Отчет правительства в Раде может состояться 6 июля, - нардеп

НовостиПолитика    20.06.2018 - 11:31
Фото: Иван Винник (УНИАН)
Фото: Иван Винник (УНИАН)

По словам Винника, отчет правительства уже фактически перезрел

Отчет Кабинета министров Украины в парламенте может состояться 6 июля 2018 года. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Регламент предусматривает сначала отчет в комитете. Хочу напомнить, что именно потому, что комитет не собрался полтора месяца назад, комитет был перенесен на 20 июня. Надеюсь, что сегодня комитет будет иметь кворум. И уже в следующую (пленарную - ред.) пятницу мы сможем заслушать премьер-министра в сессионном зале. Накопилось очень много вопросов, начиная от сферы нацбезопасности, заканчивая социально-экономическими вопросами. Отчет правительства уже фактически перезрел. Парламенту надо его или заслушать, или надо ставить вопрос о кадровой ответственности Кабмина за отсутствие регламентной процедуры отчета парламенту", - подчеркнул нардеп.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой неделе комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики предоставит решение по отчету о результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, отчет, Верховная Рада, иван Винник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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