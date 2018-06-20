Звіт уряду в Раді може відбутись 6 липня, - нардеп

За словами Вінника, звіт уряду вже фактично перезрілий

Звіт Кабінету міністрів України у парламенті може відбутись 6 липня 2018 року. Про це повідомив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Іван Винник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Регламент передбачає спочатку звіт у комітеті. Хочу нагадати, що саме тому, що комітет не зібрався півтора місяці тому, комітет був перенесений на 20 червня. Сподіваюсь, що сьогодні комітет буде мати кворум. І вже в наступну (пленарну, - ред.) п’ятницю ми зможемо заслухати прем’єр-міністра в сесійній залі. Накопичилось дуже багато питань, починаючи від сфери нацбезпеки, закінчуючи соціально-економічними питаннями. Звіт уряду вже фактично перезрілий. Парламенту треба його або заслухати, або треба ставити питання щодо кадрової відповідальності Кабміну за відсутність регламентної процедури звіту парламенту", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому тижні комітет Верховної ради України з питань економічної політики надасть рішення щодо звіту про результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.