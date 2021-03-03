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Отчет ГБР и судебная реформа: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 3 марта, народные депутаты рассмотрят законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Также парламентарии заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в повестке дня ВР.

Парламент рассмотрит законопроект 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, законопроекты (4201 и 4201-1) об исчислении времени в Украине (перевод часов, - ред.)

Также в повестке дня изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а также законопроект относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Депутаты рассмотрят и законопроект об энергетической эффективности, а также заслушают отчет ГБР.

Напомним, Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

Также президент Украины заявил о необходимости реформы Конституционного суда.

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Новости Украины Судебная реформаВерховная РадаГБР
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