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Отчет Данилова по катастрофе самолета МАУ заслушают на закрытом комитете Рады

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:12
Отчет Данилова по катастрофе самолета МАУ заслушают на закрытом комитете Рады
Фото: Александр Завитневич (УНИАН)

Заседание комитета состоится в закрытом режиме

Отчет секретаря СНБО Алексея Данилюка и представителя Офиса генерального прокурора по вопросу сбития самолета МАУ заслушают на следующем заседании комитета по вопросам национальной безопасности. Об этом заявил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание комитета состоится в закрытом режиме.

"Заслушать секретаря СНБО и представителей офиса генпрокурора на очередном заседании комитета в закрытом режиме", - заявил Завитневич.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в Иране сейчас находятся десять украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину. При этом президент добавил, что тела нескольких украинских граждан уже идентифицировали.

Кроме того, Кабмин выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи.

В результате авиакатастрофы в Иране, которая произошла 8 января, погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.

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