К отбору учебников хотят установить четкие критерии: Рада поддержала закон за основу

"За" проголосовал 301 нардеп.

В документе прописан перечень полномочий Министерства образования и науки по обеспечению качества учебной литературы. Уточняются права других учреждений и организаций по научному и методическому обеспечению образования.

В документе прописан перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в учебных заведениях.

В проекте указаны явления, недопустимые в учебной литературе: академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания.

Вводится обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет госбюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Закон разрешает инициировать экспертизу учебной литературы, которая изготавливается за средства физических и юрлиц и используется в учебных заведениях, на предмет соответствия таким требованиям.

А учебную литературу, которую по результатам экспертизы признали не соответствующей требованиям законодательства, не смогут использовать во время образовательного процесса.