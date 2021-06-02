К отбору учебников хотят установить четкие критерии: Рада поддержала закон за основу

Верховная рада планирует установить четкие критерии к отбору учебников. Народные депутаты одобрили за основу законопроект №5465.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовал 301 нардеп.
В документе прописан перечень полномочий Министерства образования и науки по обеспечению качества учебной литературы. Уточняются права других учреждений и организаций по научному и методическому обеспечению образования.
В документе прописан перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в учебных заведениях.
В проекте указаны явления, недопустимые в учебной литературе: академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания.
Вводится обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет госбюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.
Закон разрешает инициировать экспертизу учебной литературы, которая изготавливается за средства физических и юрлиц и используется в учебных заведениях, на предмет соответствия таким требованиям.
А учебную литературу, которую по результатам экспертизы признали не соответствующей требованиям законодательства, не смогут использовать во время образовательного процесса.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект за основу.
Так, в школьных учебниках по истории Украины для учеников 9 и 10 классов обнаружили изображение карты страны без Крыма. На ошибки обратили внимание историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
Также сообщалось, что в украинском учебнике "Защита Отечества" для 10 классов статью о ВСУ проиллюстрировали военными в российской экипировке, которые держат соответствующее оружие.