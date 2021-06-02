До відбору підручників хочуть встановити чіткі критерії: Рада підтримала закон за основу

"За" проголосував 301 нардеп.

У документі прописаний перелік повноважень Міністерства освіти і науки щодо забезпечення якості навчальної літератури. Уточнюються права інших установ і організацій по науковому і методичному забезпеченню освіти.

У документі прописаний перелік принципів, яким повинна відповідати навчальна література, яка використовується у навчальних закладах.

У проекті вказані явища, неприпустимі в навчальній літературі: академічний плагіат, фальсифікація і фабрикація, дискримінаційні висловлювання.

Вводиться обов'язковість експертизи навчальної літератури, яка виготовляється за рахунок держбюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Закон дозволяє ініціювати експертизу навчальної літератури, яка виготовляється за кошти фізичних і юросіб і використовується у навчальних закладах, на предмет відповідності таким вимогам.

А навчальну літературу, яку за результатами експертизи визнали такою, що не відповідає вимогам законодавства, не зможуть використовувати під час освітнього процесу.