Украина - Португалия: где смотреть матч

Фото: матч Украина - Португалия состоится на НСК "Олимпийский" (ffu.ua)

Где и когда начнется поединок 8 тура отбора на Евро-2020

В рамках отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года сборная Украины встретится с Португалией. По мнению авторитетных букмекеров, фаворитами являются действующие чемпионы континента.

14 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Матч Украина - Португалия в рамках восьмого тура отбора Евро-2020 состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". В прямой трансляции на территории нашей страны встречу покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы Головна команда" обсудят предстоящий поединок, а по его окончании проанализируют итог противостояния.

Подопечным Андрея Шевченко в поединке против чемпионов турнира хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В последнем матче квалификации Украина одержала домашнюю победу над сборной Литвы со счетом 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

Турнирное положение в отборочной группе В перед игрой: Украина - 16 очков (после 6 игр), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).