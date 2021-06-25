Отбор в ВККС: Украина максимально учтет предложение Венецианки по международным экспертам

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во время судебной реформы Украина максимально учтет предложение Венецианской комиссии по поводу участия международных экспертов в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей . По его словам, это единственный способ придать этому процессу общественное доверие.

"Это единственный способ придать этому процессу доверия со стороны общества и хоть как-то лучше, чем до этого, гарантировать доброчестность тех, кто будет проверять доброчестность судей", - отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что членов ВККС не могут избирать и проверять на добродетель только судьи - у общества будут возникать подозрения касательно круговой поруки в судейском корпусе.

"Модель с привлечением международных экспертов, предложенная Венецианской комиссией - уникальна. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что настолько мы дошли до края, что нам говорят: только так. Хорошо - потому что она позволит оперативно эту реформу реализовать", - пояснил Корниенко.