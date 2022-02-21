Как освоить инвестиции в криптовалюты за 45 минут?

Инвесторам по всему миру сегодня приходится жить в условиях высокой инфляции. Это приводит к тому, что они вынуждены искать все более и более доходные инструменты, чтобы не только сохранять свой капитал, но и получать прибыль. Одним из наиболее прибыльных активов в настоящее время являются криптовалюты. Узнайте, как быстро научиться инвестировать в цифровые активы, чтобы начать зарабатывать.

Научиться зарабатывать на криптовалюте: изучить самому или пойти на курсы?

Криптовалютные активы могут принести существенную прибыль, которая несравнима с той, которую дают другие инвестиционные инструменты. Чтобы инвестировать в криптовалюты и избежать досадных ошибок, которые обычно приводят к потере средств, лучше заранее знать, чего ожидать от криптовалютного рынка.

Начать изучение этого сегмента финансового рынка можно самостоятельно. Однако для этого потребуется значительное время и силы. Чтобы научиться инвестировать необходимо изучить основы блокчейна и понимать, как криптовалюты используются в реальной жизни. Также важно знать как и где приобретать и хранить криптовалюты и, самое главное, как правильно вкладывать в них средства, чтобы получать прибыль. Это достаточно большой объем информации, который действительно не так просто освоить полностью.

К счастью, есть и более простой способ научиться инвестировать в цифровые активы - воспользоваться помощью профессионалов. Например, специалисты Forex Club Libertex подготовили бесплатный экспресс-курс по криптовалютам - “КриптоPRO”, который охватывает именно те темы, которые нужны для того, чтобы получать прибыль от вложений в цифровые активы. В частности, в рамках курса вы получите всю основную информацию о технологии блокчейн, а также узнаете, как использовать криптовалюту: где купить и как хранить цифровые активы.

Кроме того, преподаватели расскажут вам о том, какие существуют виды криптовалют и какие есть преимущества есть у каждого из них. Вы также узнаете о рисках и возможностях, которые открывает крипторынок для инвесторов. И, самое главное, эксперты с многолетним инвестиционным опытом на практических примерах покажут как заработать, вкладывая средства в криптоактивы.

Преимущества курса

Одно из наиболее важных преимущества курса “КриптоPRO ” , разработанного экспертами Forex Club Libertex, - практическая направленность. Курс разработали специалисты, которые много лет успешно вкладывают средства на финансовых рынках и получают прибыль. В нем они собрали наиболее важные аспекты криптовалютных инвестиций, которые буквально необходимо знать каждому инвестору.

Курс “КриптоPRO” состоит всего из 3 уроков по 15 минут каждый и содержит только точную и проверенную информацию, знание которой даст возможность зарабатывать на цифровых активах. Вы не будете тратить время на изучение тех аспектов, которые не приведут вас к успешным инвестициям.

Другим преимуществом курса является возможность проходить его в любом удобном для вас режиме. Курс доступен в онлайн-формате и его можно проходить буквально в любом месте и с любого устройства с доступом в интернет. При этом начать обучение можно в то время, когда удобно именно вам. Вы также можете в любой момент приостановить прохождение курса, чтобы использовать полученные знания на практике.

Немаловажно, что курс “КриптоPRO” полностью бесплатен. Чтобы начать обучение достаточно зарегистрироваться на странице, оставив свои контактные данные. Процесс регистрации займет буквально 30 секунд, а количество личных данных, которые нужно будет предоставить, - минимально. Сразу после регистрации вы получите курс на указанный вами адрес электронной почты.

Пройдите обучение от экспертов Forex Club Libertex и начните получать максимальную прибыль от инвестиций в криптовалюты!