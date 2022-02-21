Як освоїти інвестиції у криптовалюти за 45 хвилин?

Інвесторам у всьому світі сьогодні доводиться жити в умовах високої інфляції. Це призводить до того, що вони змушені шукати все більш прибуткові інструменти, щоб не тільки зберігати свій капітал, але і отримувати прибуток. Одним із найбільш прибуткових активів у цей час є криптовалюти. Дізнайтеся, як швидко навчитися інвестувати у цифрові активи, щоб почати заробляти.

Навчитися заробляти на криптовалюті: розібратися самостійно чи піти на курси?

Криптовалютні активи можуть принести істотний прибуток, який незрівнянний з тим, який дають інші інвестиційні інструменти. Щоб інвестувати у криптовалюти та уникнути прикрих помилок, які зазвичай призводять до втрати коштів, краще заздалегідь знати, чого очікувати від криптовалютного ринку.

Розпочати вивчення цього сегмента фінансового ринку можна самостійно. Однак для цього знадобиться значний час та сили. Щоб навчитися інвестувати, необхідно вивчити основи блокчейна і розуміти, як криптовалюти використовуються в реальному житті. Також важливо знати як і де купувати та зберігати криптовалюти і, найголовніше, як правильно вкладати в них кошти, щоб отримувати прибуток. Це досить великий обсяг інформації, який справді не так просто освоїти повністю.

На щастя, є і більш простий спосіб навчитися інвестувати у цифрові активи – скористатися допомогою професіоналів. Наприклад, фахівці Forex Club Libertex підготували безкоштовний експрес-курс по криптовалютах - "КриптоPRO", який охоплює саме ті теми, які потрібні для того, щоб отримувати прибуток від вкладень у цифрові активи. Зокрема, в рамках курсу ви отримаєте всю основну інформацію про технологію блокчейн, а також дізнаєтеся, як використовувати криптовалюту: де купити та як зберігати цифрові активи.

Крім того, викладачі розкажуть вам про те, які існують види криптовалют та які є переваги у кожного з них. Ви також дізнаєтеся про ризики та можливості, які відкриває крипторинок для інвесторів. І, найголовніше, експерти з багаторічним інвестиційним досвідом на практичних прикладах покажуть, як заробити, вкладаючи кошти у криптоактиви.

Переваги курсу

Одна з найважливіших переваг курсу "КриптоPRO", розробленого експертами Forex Club Libertex, - практична спрямованість. Курс розробили фахівці, які багато років успішно вкладають кошти на фінансових ринках та отримують прибуток. У ньому вони зібрали найважливіші аспекти криптовалютних інвестицій, які необхідно знати кожному інвестору.

Курс "КриптоPRO" складається всього з 3 уроків по 15 хвилин кожен і містить лише точну та перевірену інформацію, знання якої дасть змогу заробляти на цифрових активах. Ви не будете витрачати час на вивчення тих аспектів, які не призведуть вас до успішних інвестицій.

Іншою перевагою курсу є можливість проходити його в будь-якому зручному для вас режимі. Курс доступний в онлайн-форматі і його можна проходити буквально у будь-якому місці та з будь-якого пристрою з доступом до інтернету. При цьому розпочати навчання можна у той час, коли зручно саме вам. Ви також можете у будь-який момент призупинити проходження курсу, щоб використати отримані знання на практиці.

Важливо, що курс "КриптоPRO" повністю безкоштовний. Щоб розпочати навчання, достатньо зареєструватися на сторінці, залишивши свої контактні дані. Процес реєстрації займе буквально 30 секунд, а кількість особистих даних, які потрібно буде надати, – мінімальна. Відразу після реєстрації ви отримаєте курс на вказану вами адресу електронної пошти.

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