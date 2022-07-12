Освобождены еще пять украинцев, находившихся в плену в Херсонской области

Во вторник, 12 июля, Украине удалось освободить пятерых граждан, находившихся в плену у российских солдат на территории оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сейчас все освобожденные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.

"Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. У одного из освобожденных - серьезное боевое ранение", - рассказывают разведчики.

Как сообщалось, правозащитник, журналист, основатель "Общественное радио" Максим Буткевич, который сейчас служит в рядах ВСУ, попал в плен к российским оккупантам.

Кроме этого, ранее в России заявили, что у них в плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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