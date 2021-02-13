Освобожденный из пиратского плена экипаж судна Stevia вернулся в Украину

Сообщается, что в страну вернулись моряки Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков.

Президент Владимир Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней.