Звільнений з піратського полону екіпаж судна Stevia повернувся до України

Повідомляється, що до країни повернулися моряки Олександр Соручан, Семен Резніченко, Костянтин Андрєєв, Олександр Коровкін, Владислав Чебан і В'ячеслав Сандеровський.

Моряки розповіли, що їх утримували в джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

"Це було страшно. Навколо тебе - двадцять осіб з автоматами цілодобово", - сказав один з моряків.

Президент Володимир Зеленський запропонував направити українців до лікарні "Феофанія" на кілька днів.