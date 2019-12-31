Освобожденным из плена украинским военным восстановили личные документы ВСУ

Двенадцати освобожденным в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, которые удостоверяют пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Он также поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и контролируемыми Россией террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Кроме того, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отметила, что Киев будет продолжать переговоры по возвращению домой еще 300 человек.