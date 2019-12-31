ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобожденным из плена украинским военным восстановили личные документы ВСУ

Новости » Политика     31.12.2019 - 14:55
Освобожденным из плена украинским военным восстановили личные документы ВСУ
Фото: один из освобожденных военных (mil.gov.ua)

Удостоверения и военные билеты вручил полковник Александр Тарнавский

Двенадцати освобожденным в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, которые удостоверяют пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Он также поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и контролируемыми Россией террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Кроме того, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отметила, что Киев будет продолжать переговоры по возвращению домой еще 300 человек.

Обмен пленными: экс-"беркутовцы" назвали возможную причину их освобождения Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией, - NYT
Новости Украины обмен пленнымиВооруженные силы Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь