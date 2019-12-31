Звільненим з полону українським військовим відновили особисті документи ЗСУ

Фото: один із звільнених військових (mil.gov.ua)

Посвідчення та військові квитки вручив полковник Олександр Тарнавський

Дванадцяти звільненим у рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" вручили відновлені особисті документи, які засвідчують перебування на військовій службі у Збройних силах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони.

Посвідчення і військові квитки від імені керівництва Генерального штабу ЗСУ вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ полковник Олександр Тарнавський.

Він також подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і стійкість, і привітав з наступаючими святами.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та контрольованими Росією терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Крім того, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська зазначила, що Київ буде продовжувати переговори з повернення додому ще 300 осіб.