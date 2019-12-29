Освобожденные украинцы вылетели в Киев из военного аэродрома в Харьковской области

Из военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что самолет с украинскими пленными ожидается в течение часа.

"Прибытие уже скоро. Возможно через час... Было много вопросов об аккредитации, но ее не было как и в прошлый раз", - сказала она.

В Киеве украинцев встретит и президент.

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. Отмечается, что это украинцы, которых передала "ЛНР". После обмена их повезут в Краматорск, а оттуда в Борисполь.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".