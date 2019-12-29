Звільнені українці вилетіли до Києва з військового аеродрому в Харківській області

З військового аеродрому в Чугуєві Харківської області вилетів літак із звільненими з полону бойовиків українцями. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що літак з українськими полоненими очікується протягом години.

"Прибуття вже скоро. Можливо через годину ... Було багато питань про акредитацію, але її не було як і в минулий раз", - сказала вона.

У Києві українців зустріне і президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Відзначається, що це українці, яких передала "ЛНР". Після обміну їх повезуть до Краматорська, а звідти до Борисполя.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".