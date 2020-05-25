Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину

Сегодня, 25 мая, в Украину вернулись освобожденные из пиратского плена моряки. Они были членами экипажа контейнеровоза MSC TALIA F.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

Как он сообщил, в Украину вернулись семь граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F. Однако он отметил, что результатом этого является слаженная работа украинских дипломатов и судовладельца в переговорах с пиратами.

"Освобождение наших моряков является результатом слаженной, упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами", - написал дипломат.

Напомним, вчера сообщалось, что захваченных в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце у берегов Бенина пираты захватили судно, тогда был похищен украинец.