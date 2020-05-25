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Звільнені з піратського полону моряки повернулись до України

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 16:18
Звільнені з піратського полону моряки повернулись до України
Фото: (wikimedia.by.kees.torn)

Єнін вважає, що завдяки злагодженій роботі у переговорах було звільнено моряків з полону

Сьогодні, 25 травня, до України повернулись звільнені з піратського полону моряки. Вони були членами екіпажу контейнеровоза MSC TALIA F.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.

Як він повідомив, до України повернулись сім громадян України, які входили до складу екіпажу судна MSC TALIA F. Однак він зазначив, що результатом цього є злагоджена робота українських дипломатів і судновласника у переговорах з піратами.

"Звільнення наших моряків є результатом злагодженої, наполегливої роботи українських дипломатів та судновласника, який був активно задіяний у процесі перемовин з піратами", - написав дипломат.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.

Також РБК-Україна писало, що минулого місяця біля берегів Беніну пірати захопили судно, тоді викрадений українець.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Українапленныеморякипираты
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