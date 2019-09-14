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Майже всі звільнені моряки повернуться до Одеси, - омбудсмен

Новини » Політика    14.09.2019 - 11:33
Майже всі звільнені моряки повернуться до Одеси, - омбудсмен
Фото: звільнені моряки (president.gov.ua)

Моряки з військового госпіталю відправляться додому в Одесу

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що майже всі звільнені з російського полону українські військові моряки в суботу повернуться додому в Одесу. Про це вона написала у своєму Facebook.

Денісова зазначила, що вчора в ході зустрічі моряки поставили їй питання про долю інших громадян України, які в даний час знаходяться в місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Омбудсмен у свою чергу зазначила, що "робота в цьому напрямку триває, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково звільнимо".

Майже всі звільнені моряки повернуться до Одеси, - омбудсмен

"Після сніданку, з військового госпіталю майже всі хлопці - військові моряки - відправляються додому, в Одесу", - написала уповноважений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону українські моряки дають свідчення Державному бюро розслідувань (ДБР). Так, слідчі почали допитувати звільнених моряків у справі "Керченського інциденту", яку було відкрито за позовом Андрія Портнова, екс-заступника глави адміністрації Віктора Януковича.

Також РБК-Україна писало, що звільнені з полону українські моряки готові дати свідчення у російському суді у справі, яку проти них відкрили в Росії. Зараз слідство триває без участі звільнених український військових.

Крім того, координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що їх можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконне перетинання кордону РФ.

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