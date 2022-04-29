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В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины

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Украина, Пятница 29 апреля 2022 20:25
В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины Фото: ЗСУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Флаг Украины появился в поселке Русская Лозовая Харьковской области. Его установили военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Константина Немичева.

"Над поселковым советом Русской Лозовой вновь и навсегда реет флаг свободной Украины", - написал Немичев.

Напомним, украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.

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