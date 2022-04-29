В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины
Фото: ЗСУ (gettyimages)
Флаг Украины появился в поселке Русская Лозовая Харьковской области. Его установили военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Константина Немичева.
"Над поселковым советом Русской Лозовой вновь и навсегда реет флаг свободной Украины", - написал Немичев.
Напомним, украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.
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