В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Константина Немичева.

Напомним, украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.

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