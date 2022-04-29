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У звільненій Руській Лозовій встановили прапор України

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 20:25
У звільненій Руській Лозовій встановили прапор України Фото: ЗСУ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прапор України з'явився у селищі Руська Лозова Харківської області. Його встановили військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Констянтина Немічева.

"Над селищною радою Руської Лозової знов і назавжди майорить прапор вільної України", - написав Немічев.

Нагадаємо, українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

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