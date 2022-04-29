У звільненій Руській Лозовій встановили прапор України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Констянтина Немічева.

Нагадаємо, українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

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