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В освобожденной Казачьей Лопани обнаружили пыточную. Правоохранители осмотрели помещение

Фото: в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Казачьей Лопане обнаружили пыточную оккупантов. Правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие военные преступления россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"7 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань", - пишет пресс-служба.

Во время оккупации поселка россияне организовали псевдоправоохранительный орган и обустроили в его подвальном помещении пыточную, где подвергали пыткам гражданских.

Фото: в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранители изъяли документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции. Также были установлены лица, работавшие на представителей России в Казачьей Лопане.

Фото: в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 сентября, оккупанты эвакуировались вместе с населением из Казачьей Лопани Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины .

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ХарьковУкраинаРоссийская Федерация