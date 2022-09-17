В освобожденной Казачьей Лопани обнаружили пыточную. Правоохранители осмотрели помещение

"7 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань", - пишет пресс-служба.

Во время оккупации поселка россияне организовали псевдоправоохранительный орган и обустроили в его подвальном помещении пыточную, где подвергали пыткам гражданских.

Фото: в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранители изъяли документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции. Также были установлены лица, работавшие на представителей России в Казачьей Лопане.

Фото: в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку (t.me/pgo_gov_ua)