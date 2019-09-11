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Освобожденному политзаключенному Бекирову сделали операцию

Новости » Общество    11.09.2019 - 09:31
Освобожденному политзаключенному Бекирову сделали операцию
Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Операцию Бекирову сделали в кардиологическом отделении

Освобожденному политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию. Об этом у себя в Facebook сообщила дочь Бекирова Элеонора.

По ее словам, операцию сделали в кардиологическом отделении, она длилась пять часов. Сейчас Бекиров находится в реанимации.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - отметила она.

Напомним, крымско-татарский активист Эдем Бекиров перед обменом пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, две недели провел на конспиративной квартире в Москве под наблюдением врача.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в рамках обмена пленными с РФ 35 украинцев вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Денисова не исключила еще одного обмена до конца года Бекирова перед обменом две недели держали на конспиративной квартире в Москве
Новости Украины политзаключенные в РФЭдем Бекиров
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