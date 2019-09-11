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Звільненому політв'язню Бекірову зробили операцію

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 09:31
Звільненому політв'язню Бекірову зробили операцію
Фото: Едем Бекіров (УНІАН)

Операцію Бекірову зробили в кардіологічному відділенні

Звільненому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію. Про це у себе в Facebook повідомила дочка Бекірова Елеонора.

За її словами, операцію зробили в кардіологічному відділенні, вона тривала п'ять годин. Зараз Бекіров знаходиться в реанімації.

"9 місяців в застінках СІЗО не пройшли безслідно для нього. Це стосується не тільки здоров'я, але і психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - зазначила вона.

Нагадаємо, кримсько-татарський активіст Едем Бекіров перед обміном полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, два тижні провів на конспіративній квартирі в Москві під наглядом лікаря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках обміну полоненими з РФ 35 українців повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, серед яких Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов і Артур Панов.

Денисова не виключила ще одного обміну до кінця року Бекірова перед обміном два тижні тримали на конспіративній квартирі у Москві
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