Звільненому політв'язню Бекірову зробили операцію

Фото: Едем Бекіров (УНІАН)

Операцію Бекірову зробили в кардіологічному відділенні

Звільненому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію. Про це у себе в Facebook повідомила дочка Бекірова Елеонора.

За її словами, операцію зробили в кардіологічному відділенні, вона тривала п'ять годин. Зараз Бекіров знаходиться в реанімації.

"9 місяців в застінках СІЗО не пройшли безслідно для нього. Це стосується не тільки здоров'я, але і психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - зазначила вона.

Нагадаємо, кримсько-татарський активіст Едем Бекіров перед обміном полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, два тижні провів на конспіративній квартирі в Москві під наглядом лікаря.